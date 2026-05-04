Juve sul pupillo di Spalletti, Di Gregorio può finire nell’affare | ESCLUSIVO

Tra le richieste del tecnico bianconero c’è un giocatore che ha lanciato quando era Ct della Nazionale italiana

Rinnovato ufficialmente il contratto con la Juventus a prescindere dal piazzamento finale in classifica e quindi dalla qualificazione alla prossima Champions League, Luciano Spalletti sta iniziando a programmare la prossima stagione. Tra acquisti e cessioni, i bianconeri dovranno rinnovare la rosa attuale praticamente in ogni reparto. Il tecnico di Certaldo ha già parlato con Comolli per fare alcuni nomi in entrata.

Tra questi, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, figura anche quello di Destiny Udogie. Il terzino sinistro classe 2002 nativo di Verona milita attualmente in Premier League nel Tottenham, ma sarebbe felice di tornare in Italia. Proprio Spalletti, ai tempi in cui era Ct della Nazionale, aveva puntato spesso su di lui in Azzurro, apprezzandone le doti atletiche e tecniche.

Altro ruolo dove la Juve prevede di cambiare è quello del portiere. Non si esclude quindi che i bianconeri possano provare a inserire nell’affare con gli Spurs il cartellino di Michele Di Gregorio. Il club londinese è alle prese con la possibile cessione di Vicario (all’Inter?) e quindi avrà bisogno di un nuovo estremo difensore la prossima stagione. Ma prima bisogna ottenere la salvezza.