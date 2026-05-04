Casemiro in Serie A, cambia tutto: trattativa in corso per la firma a zero

Ecco il club in pole per il brasiliano che a giugno dirà addio al Manchester United

Il Manchester United vorrebbe trattenerlo per un altro anno, tanto che è pronto a esercitare l’opzione rinnovo fino a giugno 2027, ma Casemiro sembra avere altre idee. In buona sostanza il brasiliano appare sempre più intenzionato a salutare i ‘Red Devils’ e la Premier da parametro zero, quattro anni dopo il suo arrivo dal Real Madrid.

In questi mesi alcune fonti hanno ipotizzato per lui anche un futuro in Serie A, in una delle big del nostro massimo campionato. Sono state citate in primis le due milanesi, Inter e Milan, senza grandi conferme. Anzi, senza alcuna conferma: il 34enne non interessava e non interessa, seppur questo può non aver impedito ai suoi agenti o a qualche intermediario di proporlo a nerazzurri e rossoneri.

Ma allora Casemiro dove giocherà l’anno prossimo? Nelle ultime ore ha preso consistenza la pista che conduce dritto ai campioni dell’ultima MLS, ovvero all‘Inter Miami di Messi e Suarez.

Secondo indiscrezioni provenienti da UK e dagli Stati Uniti, l’ex Real è in trattativa da mesi con il club presieduto da David Beckham. La franchigia di Miami, ora di proprietà dei fratelli Jorge e Jose Mas è in pole per l’ingaggio a zero del classe ’92 in carriera vincitore di ben 5 Champions.