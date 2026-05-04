Il top club europeo può ‘tentare’ il francese ma anche lo stesso club rossonero. I dettagli

Contratto fino al 2031, fascia da capitano al braccio… Maignan è destinato a restare al Milan, a proseguire nell’avventura iniziata nel 2021 quando raccolse la pesante eredità di Donnarumma. A meno che il grande club europeo, tra i due-tre più importanti al mondo, non decida davvero di puntare su di lui già a partire della prossima stagione.

In Spagna danno il portiere francese nel mirino del Real Madrid. Per ‘El Nacional’ il quasi 31enne di Cayenne è uno dei quattro candidati alla eventuale successione di Courtois. Gli altri tre sono Verbruggen del Brighton, Kobel del Borussia Dortmund e Diogo Costa del Porto. Quest’ultimo sarebbe il preferito, ma pure il più costoso: ha una clausola da 75 milioni. Tra i papabili non c’è il secondo, l’ucraino Lunin, poiché le ‘Merengues’ non lo riterrebbero all’altezza.

Per essere un portiere, Courtois non è vecchissimo: compirà 34 anni il prossimo 11 maggio. Ma è spesso fuori per infortuni, l’ultimo grave di natura muscolare lo tiene ai box da quasi due mesi, e soprattutto avrebbe sul tavolo una maxi offerta dall’Arabia Saudita. Senza contare che il suo contratto scade nel 2027, motivo per cui la prossima sessione estiva di calciomercato sarebbe anche l’ultima per ricavare qualcosa dalla vendita del suo cartellino.

Maignan vuole restare al Milan, ma…

Maignan sarebbe il più economico tra i possibili sostituti sopracitati, perlomeno lato cartellino: sappiamo bene come il Milan solitamente non faccia prigionieri, tutti i calciatori possono partire se l’offerta è quella giusta. Per il sì dei rossoneri potrebbero ‘bastare’ 25/30 milioni.

Ad oggi, però, la volontà del portiere transalpino è quella di restare a Milanello e tornare a giocare la Champions con la maglia del Milan di Allegri, un anno fa decisivo per la sua permanenza a Milano. Poi si sa, il mercato è molto fluido e il fascino di un club come il Real Madrid non sarebbe semplice da respingere.