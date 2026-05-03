Inter, lo scudetto porta il primo rinforzo: si chiude per 15 milioni

Mancano ormai pochissime ore all’inizio del match contro il Parma che potrebbe regalare lo scudetto all’undici di Chivu.

Con un pareggio o una vittoria contro il Parma, l’Inter si laurea campione d’Italia con tre turni d’anticipo. I nerazzurri sono pronti a fare festa davanti al pubblico di casa, ma il tecnico Chivu ha tutta l’intenzione di tenere alta la concentrazione e sa bene che gare come queste nascondono sempre tantissime insidie.

Inter che subito dopo inizierà a pensare al calciomercato e alle strategie da attuare in estate per rinforzare ulteriormente la rosa. Il primo ‘colpo’ sarà Emmanuel Obafemi Akanji, che lo scorso 1 settembre si trasferiva in nerazzurro in prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore svizzero classe ’95 verrà acquistato a titolo definito dall’Inter per 15 milioni di euro con contratto che sarà rinnovato in automatico fino al 30 giugno 2028. Un regalo con i fiocchi per Chivu e per tutti i sostenitori nerazzurri.