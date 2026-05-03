Il centrocampista colombiano piace in Serie A, ma c’è una concorrente di lusso

Il suo settimo gol stagionale ieri non è bastato a regalare la vittoria al Benfica, rimontato sul 2-2 dal Famaliçao, ma ha confermato l’importanza di Richard Rios nello scacchiere tecnico-tattico di José Mourinho. Dopo il rientro dall’infortunio alla spalla, il centrocampista colombiano ha inanellato una serie di ottime prestazioni, mettendo a referto tutti e quattro i gol realizzati in campionato, impreziosendoli con tre assist.

Un rendimento in crescendo che ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei, Inter e Napoli compresi. Acquistato dagli encarnados per 27 milioni di euro, l’ex Palmeiras viene ritenuto incedibile dal presidente Rui Costa, ma in presenza di un’offerta congrua, il club lusitano avallerà la cessione, come sempre fatto nella sua storia.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, oltre agli interessamenti in Premier League, negli ultimi giorni ci sono stati anche dei sondaggi da parte del Real Madrid. Contatti esplorativi che, non a caso, arrivano proprio nel momento in cui in casa merengue si sta facendo strada l’ipotesi di un ritorno di Mou.

Stimatissimo dall’allenatore portoghese, Rios ha instaurato un ottimo rapporto con lo Special One e nel caso in cui dovesse realmente materializzarsi un Mou 2.0, il nome del colombiano sarebbe in cima alla lista di mercato dell’ex Roma e Inter.