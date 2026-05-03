Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo Inter e Napoli: Rios arriva col nuovo allenatore | CM

Foto dell'autore

Il centrocampista colombiano piace in Serie A, ma c’è una concorrente di lusso

Il suo settimo gol stagionale ieri non è bastato a regalare la vittoria al Benfica, rimontato sul 2-2 dal Famaliçao, ma ha confermato l’importanza di Richard Rios nello scacchiere tecnico-tattico di José Mourinho. Dopo il rientro dall’infortunio alla spalla, il centrocampista colombiano ha inanellato una serie di ottime prestazioni, mettendo a referto tutti e quattro i gol realizzati in campionato, impreziosendoli con tre assist.

Richard Rios ringrazia il cielo dopo un gol
Non solo Inter e Napoli: Rios arriva col nuovo allenatore | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un rendimento in crescendo che ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei, Inter e Napoli compresi. Acquistato dagli encarnados per 27 milioni di euro, l’ex Palmeiras viene ritenuto incedibile dal presidente Rui Costa, ma in presenza di un’offerta congrua, il club lusitano avallerà la cessione, come sempre fatto nella sua storia.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, oltre agli interessamenti in Premier League, negli ultimi giorni ci sono stati anche dei sondaggi da parte del Real Madrid. Contatti esplorativi che, non a caso, arrivano proprio nel momento in cui in casa merengue si sta facendo strada l’ipotesi di un ritorno di Mou.

Stimatissimo dall’allenatore portoghese, Rios ha instaurato un ottimo rapporto con lo Special One e nel caso in cui dovesse realmente materializzarsi un Mou 2.0, il nome del colombiano sarebbe in cima alla lista di mercato dell’ex Roma e Inter.

2057

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU