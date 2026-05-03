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Assalto a David, Juve tentata: spunta il nome del nuovo club

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Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese classe 2000 che in estate potrebbe fare le valigie. 

Viene da una prestazione incoraggiante contro il Milan e guiderà l’attacco della Juve anche nella sfida di domenica pomeriggio con l’Hellas Verona, ma la permanenza di Jonathan David in bianconero rischia di avere davvero i giorni contati.

Le pagelle di Juventus-Genoa
Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante canadese classe 2000, arrivato quasi un anno fa a parametro zero dopo la separazione dal Lille, ha deluso fin qui le aspettative e alla Continassa avrebbero ormai deciso di privarsene in caso di offerta importate. David vanta diversi estimatori in Europa e nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un importante inserimento da parte del Galatasaray, che starebbe pensando di intavolare una vera e propria trattativa con la Juve sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Da Istanbul fanno sul serio e adesso il futuro del calciatore nato a New York cambia di colpo: dove giocherà l’anno prossimo secondo voi Jonathan David?

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