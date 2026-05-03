Sinner campione anche a Madrid, ora vola in classifica ATP

Jannik Sinner vince anche a Madrid battendo in finale Zverev per 6-1, 6-2 e conquistando un altro Masters 1000 in questo 2026 che sta sorridendo al tennista italiano, fatta eccezione per gli Australian Open.
Partita senza storia quella della finale di Madrid con il tedesco che non è sembrato al meglio contro il tennista azzurro. Il successo di Sinner ha permesso a Jannik di aumentare il distacco su Alcaraz secondo in classifica con lo spagnolo che si trova a più di 1000 punti di distacco.
Il successo odierno ha portato Sinner a 14350 punti in classifica ATP, mentre Alcaraz è fermo a 12960. Nono successo consecutivo contro Zverev, numero tre al mondo, e decimo in carriera contro il tennista tedesco che fa sempre una fatica enorme quando si trova davanti il talento classe 2001 italiano.
Resta da capire ora se Sinner sarà regolarmente in campo a Roma considerato il fatto che Jannik Sinner ha nel mirino Il Roland Garros a Parigi.