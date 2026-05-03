Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sinner campione anche a Madrid, ora vola in classifica ATP

Foto dell'autore

Jannik Sinner vince anche a Madrid battendo in finale Zverev per 6-1, 6-2 e conquistando un altro Masters 1000 in questo 2026 che sta sorridendo al tennista italiano, fatta eccezione per gli Australian Open.

Jannik Sinner
Sinner vola in classifica ATP (Ansa Foto) – calciomercato.it

Partita senza storia quella della finale di Madrid con il tedesco che non è sembrato al meglio contro il tennista azzurro. Il successo di Sinner ha permesso a Jannik di aumentare il distacco su Alcaraz secondo in classifica con lo spagnolo che si trova a più di 1000 punti di distacco.

Il successo odierno ha portato Sinner a 14350 punti in classifica ATP, mentre Alcaraz è fermo a 12960. Nono successo consecutivo contro Zverev, numero tre al mondo, e decimo in carriera contro il tennista tedesco che fa sempre una fatica enorme quando si trova davanti il talento classe 2001 italiano.

Resta da capire ora se Sinner sarà regolarmente in campo a Roma considerato il fatto che Jannik Sinner ha nel mirino Il Roland Garros a Parigi.

2050

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU