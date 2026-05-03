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Inter-Parma, la decisione su Lautaro: Chivu non ha dubbi

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Cresce l’attesa per la gara tra nerazzurri e gialloblu: ecco la decisione definitiva sull’attaccante argentino. 

Dopo il pareggio di ieri tra Como e Napoli, l’Inter ha l’opportunità tra poche ore di mettere la parola fine alla corsa scudetto. Nel match contro il Parma, infatti, basta un solo punto ai nerazzurri per laurearsi campioni d’Italia e Chivu non ha alcune intenzione di fallire questo primo match point.

Inter, Bastoni e Lautaro ko col Como
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

C’è una buonissima notizia per l’Inter proprio in vista della sfida di questa sera: Lautaro Martinez è finalmente recuperato e torna a disposizione di Chivu. L’allenatore nerazzurro – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – concederà all’argentino uno spezzone di partita contro il Parma visto che tra dieci giorni si disputerà la finale di Coppa Italia contro la Lazio e il Mondiale con l’Argentina non è poi così lontano.

Nessuno vuole correre rischi con il ‘Toro’ di Bahia Blanca che, dopo la conquista dello scudetto, ha ancora due grandi obiettivi da portare a casa prima delle meritatissime vacanze.

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