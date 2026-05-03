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Max Allegri fa fuori un top: terremoto Milan

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Le ultimissime in vista della sfida tra il Sassuolo e i rossoneri: si va verso una clamorosa esclusione, i dettagli. 

Il Milan si appresta a fare visita al Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A e, in caso di vittoria, ha la possibilità di agguantare nuovamente al secondo posto il Napoli che ieri è stato bloccato sul pari dal Como. I rossoneri, dunque, vogliono assolutamente vincere e chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Christian Pulisic
Christian Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Max Allegri conferma il 3-5-2 e si affida a Maignan tra i pali, al terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, in mezzo al campo spazio a Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot ed Estupinian, mentre in attacco si saranno Leao e Nkunku dal 1′: panchina, dunque, per Pulisic che vive un momento delicatissimo e che è reduce da alcune prestazioni dallero deludenti.

Milan, dunque, pronto a disputare una grandissima gara sul campo del Sassuolo e a conquistare l’intera posta in palio, ma dovrà farlo almeno inizialmente senza il contributo di Pulisic.

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