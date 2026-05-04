Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, i voti della sfida: corsa Champions riaperta completamente

La Roma batte la Fiorentina per 4-0 nel posticipo della giornata numero 35 del campionato di Serie A e riapre completamente il discorso Champions League con i giallorossi che si portano a un punto dalla Juventus quarta e a tre dal Milan terzo.

Una vittoria di fondamentale importanza per i capitolini che ora sognano l’accesso nella massima competizione continentale a tre giornate dalla fine che saranno decisive per diverse squadre del nostro campionato.

La Fiorentina, in piena emergenza per via delle assenze di Kean e Piccoli in attacco, è scesa in campo dopo pochi minuti dalla vittoria della Lazio sulla Cremonese che ha di fatto regalato la salvezza ai viola che ora sono chiamati a conquistare un punto nelle prossime tre partite per avere la matematica certezza di giocare nuovamente il campionato di Serie A.

Netto successo per la Roma firmato Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli con Gian Piero Gasperini che può sperare nella rimonta in queste ultime giornate di campionato per arrivare tra le prime quattro del campionato. Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Olimpico.

Voti Roma-Fiorentina 4-0, disastro viola all’Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7 (72′ Ghilardi 6), N’Dicka 6, Hermoso 7; Celik 6,5, Cristante 6,5, Koné 6,5 (64′ El Shaarawy 6), Wesley 7; Pisilli 7,5, Soulé 6 (72′ Dybala 6); Malen 6,5. Allenatore Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5; Dodo 5, Pongracic 5 (46′ Comuzzo 5), Ranieri 5, Gosens 4,5; Ndour 4,5, Fagioli 5 (75′ Fazzini 6), Brescianini 5 (75′ Fabbian 5,5); Harrison 4,5 (46′ Braschi 5,5), Gudmundsson 5 (46′ Parisi 5), Solomon 5. Allenatore Vanoli.

AMMONITI: Pongracic, Hermoso, Parisi

MARCATORI: Mancini, Wesley, Hermoso, Pisilli