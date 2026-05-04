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Inter, Thuram esplosivo su Instagram: “Vogliono vederci morire”

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Il francese si scatena in diretta con il compagno e amico Calhanoglu. E spunta anche Dumfries

Continua, anche se fuori dal campo, la festa Scudetto dell’Inter. Tra i più scatenati c’è ovviamente Marcus Thuram, protagonista di una diretta Instagram esplosiva con il compagno e amico Calhanoglu.

Diretta Instagram Thuram Calhanoglu
Inter, Thuram esplosivo su Instagram: “Vogliono vederci morire” (Instagram) – Calciomercato.it

Il francese è un fiume in piena contro chi ha criticato e critica l’Inter: “Ce l’hanno con noi. Non vinciamo i big match, siamo vecchi… Evidentemente c’è un premio per chi vince solo i big match”. Il numero 9 nerazzurro non ce l’ha coi giornalisti, bensì con “persone delle altre tifoserie…

C’è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, mi ha fatto male al cuore, c’è tanta gente che non vuole bene all’Inter. Capisco se da avversario ci fischi, ma certa cattiveria proprio no, vogliono vederci morire, ci odiano“.

La diretta prosegue tra risate e sfottò, prima a Lautaro, poi a Dimarco e infine a Dumfries che entra nella live: “Ho dormito poco”, sorride l’olandese – sempre molto serioso – subendo l’ironia di Thuram: “Lui sorride nel profondo (e Dumfries torna a sorridere, ndr)”.

Thuram cerca inutilmente di far partecipare alla diretta sia Lautaro – “È sempre molto occupato” – che Pio Esposito. Su quest’ultimo scherzano lui e Calhanoglu: “Ma quanti anni ha? Dieci, undici, dodici? Lui è il futuro dell’Inter”.

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