Juventus, Milan e Roma: la scelta di Aké è arrivata

Il difensore lascerà il Manchester City e ha già preso una decisione sulla prossima destinazione

Trattato in maniera concreta dal Milan lo scorso gennaio, quando Pep Guardiola eresse un muro a causa degli infortuni, Nathan Aké nelle scorse settimane tramite un intermediario è stato segnalato anche a Inter, Juventus e Roma.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, il nazionale olandese ha già fatto sapere al Manchester City di voler cambiare aria in estate e il club inglese non si opporrà in presenza di offerte interessanti. Protagonista di una stagione a dir poco da comprimario, il 31enne mancino ha già le idee chiare sul futuro e, secondo Voetbal International, non ha alcuna intenzione di tornare in patria, dove si parla di un forte interessamento del PSV.

Stando al media olandese, l’ex Chelsea vuole restare in uno dei cinque maggiori campionati europei e la destinazione più probabile sarebbe proprio la Serie A. Buone notizie, dunque, per le corteggiatrici italiane che sperano in uno sconto rispetto alla valutazione invernale da 25 milioni di euro.