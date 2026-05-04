Giallorossi e rossoneri condividono due importanti obiettivi in attacco

Il viaggio in Italia di papà Semin ha acceso ancora di più i riflettori su Kerim Alajbegovic. Da tempi non sospetti sul taccuino di Inter, Milan e Napoli, accompagnato da Miralem Pjanic l’agente del talento bosniaco ha fatto visita anche a Trigoria, incontrando circa due settimane fa Frederic Massara.

Nonostante il suo addio alla Roma appaia quasi inevitabile, i contatti tra i giallorossi e l’entourage del ragazzo sono rimasti vivi. Incoraggiati da un lato dalla predilezione per la Serie A del ragazzo e dall’altro dall’apertura totale alla cessione del Bayer Leverkusen, i club italiani restano sin qui i più attivi nella corsa all’ala 18enne.

Riacquistato per 8 milioni di euro dopo l’ottima stagione al Salisburgo (12 gol e 3 assist) e valutato circa 25 milioni dal club tedesco, Alajbegovic non è tuttavia l’unico obiettivo offensivo condiviso da giallorossi e rossoneri.

Secondo Team Talk, infatti, anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Crysencio Summerville. Pallino sin da gennaio di Gian Piero Gasperini, l’esterno olandese può lasciare il West Ham, soprattutto nel caso in cui gli Hammers dovessero retrocedere in Championship. Sulle sue tracce, ci sono anche Aston Villa, Everton, Marsiglia e Tottenham e il suo prezzo si aggira sui 25 milioni di euro.