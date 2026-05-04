Juve, Bernardo Silva a rischio: offerta da 50 milioni sul tavolo

Il portoghese è in cima ai desideri di Spalletti, ma le ultime notizie sul suo futuro non sorridono affatto ai bianconeri

Bernardo Silva è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti. Di quelli prendibili a zero sicuramente il primo in assoluto, ma per la Juve non sarà affatto semplice riuscire ad accontentarlo.

Il pericolo per i bianconeri è rappresentato dalla concorrenza. Più che del Barcellona, che sarebbe il ‘sogno’ del quasi 32enne di Lisbona, la società di Exor deve temere quella delle big turche che possono garantire maxi ingaggi.

In particolare del Galatasaray, il quale starebbe per passare ai fatti: dal corteggiamento, dal banale sondaggio a una proposta concreta. E ricchissima.

Stando ad ‘A Bola’, ovviamente molto attento sul tema futuro di Bernardo Silva, i passati e prossimi Campioni di Turchia hanno pronto per il capitano dei ‘Citizens’ un contratto triennale da capogiro. Da capogiro perché si parla di ben 50 milioni di euro sul tavolo per le prossime tre stagioni, una cifra che la Juve, così come il Barcellona non potrebbero per nulla al mondo pareggiare.

Se Bernardo Silva dovesse dare importanza ‘solo’ all’aspetto economico, allora per bianconeri (che offrirebbero 5/6 milioni a stagione) e blaugrana non ci sarebbe più partita.