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La Roma su Dodò, i giallorossi si iscrivono alla corsa per il brasiliano della Fiorentina | CM

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Uno degli uomini mercato in Serie A per la prossima stagione sarà Dodò della Fiorentina con l’esterno brasiliano che piace a diverse big italiane e che appare pronto a salutare alla fine del campionato in corso. 

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La Roma piomba su Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul giocatore ci sarebbe anche la Roma con Gian Piero Gasperini che avrebbe fatto il suo nome per il mercato giallorosso in vista della prossima stagione. Classe 1998, Dodò è rimasto con un solo anno di contratto con la Fiorentina e le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo.

La mancata partecipazione alle prossime coppe europee potrebbe portare la Fiorentina a salutare diversi big durante la prossima estate, procedendo con una rivoluzione della rosa per dare vita a un nuovo progetto che partirà con un nuovo allenatore. Il valore del cartellino di Dodò si aggira attorno ai 20 milioni di euro con Gasperini che vorrebbe le fasce brasiliane con Wesley da una parte e Dodò dall’altra.

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