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Dalla Juve al Milan, operazione senza senso: si chiude a 92 milioni

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È la grande rivelazione oltre che il vice capocannoniere del campionato

Un attaccante, o meglio un bomber per Juve e Milan. Entrambe ne hanno urgente bisogno, specie i rossoneri ma neanche i bianconeri scherzano: è ancora incerto il rinnovo di Vlahovic, in ogni caso il serbo ha dimostrato anche quest’anno una fragilità fisica preoccupante. Non a caso anche Spalletti, proprio come Allegri, ha chiesto alla propria società un grande numero nove.

Copertina Igor Thiago Milan Juve
Dalla Juve al Milan, operazione senza senso: si chiude a 80 milioni (Instagram/AI) – Calciomercato.it

Per Juve e Milan continua a farsi il nome di Robert Lewandowski, che ha gli anni dei datteri ma che in Serie A potrebbe ugualmente fare la differenza. A zero, poi, potrebbe essere davvero un super affare, ammesso che alla fine non rinnovi col Barcellona. Sul tavolo, ricordiamo, ha una se non due maxi offerte dalla MLS statunitense.

Lewandowski è sicuramente più plausibile di Igor Thiago, rivelazione e vice capocannoniere della Premier League di quest’anno. Il classe 2001 brasiliano è destinato a lasciare il Brentford dopo questa sorprendente stagione: 24 gol in 36 partite, qualcosa di impensabile a pallone fermo.

Secondo le indiscrezioni di ‘ESPN Brasil’, Juve e Milan hanno fatto dei sondaggi esplorativi per il centravanti cresciuto nel Cruzeiro e con esperienze pure in Bulgaria (Ludogorets) e Belgio (Brugge). Ma tutto si è subito fermato lì, e il motivo è piuttosto semplice: il Brentford vuole 80 milioni di sterline, circa 92 milioni di euro per il cartellino di Igor Thiago. Insomma, per le nostre squadre è finita ancor prima di iniziare. Il brasiliano è destinato a rimanere in Premier, ci pensa soprattutto il Chelsea, oppure a traslocare in Spagna, visto che è nel mirino dell’Atletico Madrid.

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