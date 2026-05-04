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Tifosi del Milan in ansia per Pulisic, il Manchester United vuole riportarlo in Inghilterra

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Christian Pulisic è finito nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione con lo statunitense che piace alla formazione inglese, desiderosa di riportare il calciatore in Premier League.

Christian Pulisic
Milan, futuro in dubbio per Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo l’esperienza con la maglia del Chelsea, vissuta tra il 2019 e il 2023, l’attaccante americano potrebbe tornare in Premier League durante la prossima estate nel caso in cui i Red Devils dovessero riuscire ad accontentare le richieste economiche del Milan che si aggirano attorno ai 60 milioni di euro.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse da parte del Manchester United per Leao, valutando uno scambio con Zirkzee che non sembra più rientrare nei piani della società britannica. Secondo quanto raccolto da TeamTalk, però, il Manchester United preferirebbe arrivare a Pulisic anche per via della sua capacità di ricoprire più ruoli all’interno del campo, dalla seconda punta al trequartista fino ad arrivare all’esterno d’attacco.

Alla fine del campionato in corso potrebbe esserci un incontro tra le parti per decidere il futuro del classe 1998 anche se il Milan vorrà attendere il mondiale per capire se la valutazione di Pulisic possa alzarsi ulteriormente nel caso in cui dovesse fare bene con la nazionale degli USA.

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