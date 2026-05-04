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PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin inguaiano Giampaolo

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Voti, top e flop della sfida dello Stadio Zini di Cremona, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A

La Lazio batte la Cremonese, nel posticipo del lunedì della trentacinquesima giornata di campionato. Un successo che permette ai biancocelesti di scavalcare Sassuolo e Bologna e di assestarsi in ottava posizione, a meno quattro dall’Atalanta (attualmente settima in campionato). Una bella iniezione di fiducia in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter, in programma mercoledì 13 maggio. Brutta battuta d’arresto per la Cremonese, che resta ferma a quota 28 punti, a meno quattro dal Lecce. Per gli uomini di Giampaolo la corsa salvezza si complica maledettamente.

PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin inguaiano Giampaolo – calciomercato.it Ansa Foto

La Cremonese sfrutta un brutto errore di Motta e chiude il primo tempo in vantaggio (gol di Bonazzoli), ma subisce la rimonta dei biancocelesti. Sarri nell’intervallo inserisce Rovella (che torna in campo dopo oltre due mesi) e Noslin, il vero protagonista della gara. L’olandese colleziona l’assist del pareggio (per Isaksen) e realizza con uno splendido tiro a girare, il gol vittoria.

Cremonese – Lazio, top e flop

CREMONESE

Top

Bonazzoli: Sblocca il risultato con la complicità di Motta, ma il movimento e il coraggio messi in mostra sono stati premiati. Moto perpetuo, non regala punti di riferimento a Provstgaard e Romagnoli. Sfiora l’eurogol con una sforbiciata dal limite: specialità della casa.

Zerbin: Una furia sulla fascia destra. Mette costantemente in difficoltà Marusic e sfrutta gli ampi spazi che Isaksen gli concede in fase difensiva. Non risparmia anche interventi al limite.

Flop

Terracciano: Subisce nella ripresa la veemenza di Nuno Tavares e viene beffato da Noslin in occasione del gol che decide la gara. Serviva maggiore attenzione.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE

Audero 6; Terraciano 5, Baschirotto sv (dal 21′ Bianchetti 6), Luperto 6, Pezzella 5,5; Floriani Mussolini 5,5, Maleh 5,5, Grassi 5,5 (dal 61′ Bondo 6), Zerbin 6 (dal 61′ Payero 5,5); Bonazzoli 6,5, Sanabria 5,5 (dal 61′ Vardy 5,5)

LAZIO

Top

Isaksen: Nel primo tempo è l’unico a tentare di mettersi in evidenza con un paio di tentativi in solitaria: poco preciso sotto porta sull’assist di Nuno Tavares, si rifà con gli interessi ad inizio ripresa, sfruttando la giocata di Noslin.

Nuno Tavares: Senza le sue sgroppate, la Lazio avrebbe creato pochissimo: nel primo tempo regala una palla gol a Isaksen, e crea (dal nulla), l’azione del pareggio, con un cost to cost di ottanta metri. Si ripete nel finale: peccato che nessuno lo abbia seguito.

Noslin: Gol e assist in quarantacinque minuti: nonostante Sarri continui a preferirgli ancora Maldini. Decisivo, come spesso è accaduto in questa stagione.

Flop

Motta: L’eroe della Coppa Italia incappa in una brutta papera. Si lascia sorprendere da una conclusione velenosa, ma estremamente leggibile di Bonazzoli. Un brutto errore, che permette ai padroni di casa di sbloccare il risultato.

Maldini: Era reduce dal gol con l’Udinese: Sarri continua a dargli fiducia e a preferirlo a Noslin. La sua risposta è decisamente deludente: 45′ a fare da spettatore. Non sfrutta, saltando in anticipo, l’unico pallone giocabile del primo tempo.

Zaccagni: L’ultimo gol in campionato risale al tre novembre; l’ultimo assist al sette gennaio. Inconcludente e poco propositivo. La speranza per Sarri è che il suo stato di forma sia frutto di una marcia di avvicinamento alla finale.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Motta 5; Marusic 6, Provstgaard 6, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7; Basic 6, Patric 5 (dal 46′ Rovella 6), Taylor 5; Isaksen 6,5, Maldini 5 (dal 46′ Noslin 7,5), Zaccagni 5 (dal 60′ Pedro 6).

Cremonese-Lazio, il tabellino

Il tabellino di Cremonese-Lazio, sfida valida per la 35esima giornata di campionato e disputata allo stadio Zini di Cremona.

MARCATORI: 29′ Bonazzoli (C), 52′ Isaksen (L). 92′ Noslin (L).

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terraciano, Baschirotto (dal 21′ Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi (dal 61′ Bondo), Zerbin (dal 61′ Payero); Bonazzoli, Sanabria (dal 61′ Vardy). All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric (dal 46′ Rovella), Taylor; Isaksen, Maldini (dal 46′ Noslin), Zaccagni (dal 60′ Pedro). All.: Sarri.

ARBITRO: Chiffi.

AMMONITI: Provstgaard (L).

ESPULSI: –

 

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