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Decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo: 13 giornate di squalifica

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È appena arrivato il dispositivo riguardante l’ultima giornata di campionato

Tredici giornate di squalifica nel dispositivo ufficiale del Giudice sportivo in merito alla giornata di campionato che si è appena conclusa, per la precisione la 37esima nonché penultima.

Grafica Giudice sportivo
Decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo: 13 giornate di squalifica – Grafica di Calciomercato.it

Parliamo di Serie B, con il dott.Gerardo Mastrandrea che ha sospeso per un turno 13 calciatori. Trattasi di Braunoder e Verreth del Bari, di Ambrosino e Santoro del Modena, di Bandinelli dello Spezia, Fontanarosa dell’Avellino, Bernt Guiu Vilanova della Virtus Entella, Adorante del Venezia, Bonetti della Reggiana, Calabrese della Carrarese, Conti della Sampdoria, Gyasi del Palermo e infine di Villa del Padova.

Ammenda di 8mila euro al Bari, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara (contro la Virtus Entella, ndr), lanciato numerosi petardi ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco“.

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