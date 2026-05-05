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Attenta Juve, un’altra big di Serie A vuole Schlager a zero

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Ci sono aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca.

Si chiama Xaver Schlager uno dei centrocampisti più corteggiati d’Europa. Il 28enne della Nazionale austriaca ha il contratto in scadenza con il Lipsia il prossimo 30 giugno 2026 e, proprio in virtù di questo, alcune delle principali compagini del nostro continente si sono già mosse per mettere a segno quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio a parametro zero.

Juventus, Spalletti perde Cabal
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus monitora da tempo il classe ’97 originario di Linz, ma adesso arrivano pessime notizie per il club bianconero: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma infatti sarebbe pronta a farsi ufficialmente avanti per Schlager.

Alcuni dirigente giallorossi sarebbero attesi nei prossimi giorni proprio in Germania per capire la fattibilità dell’operazione e per mettere sul piatto una prima proposta concreta di contratto: la Juve è avvisata e ora rischia di vedersi soffiare uno dei principali obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Chi la spunterà alla fine?

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