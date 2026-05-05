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Lautaro: “Vogliamo anche la Coppa Italia”. Poi l’annuncio sul suo futuro

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Il capitano dell’Inter: “A Roma un’occasione per chiudere l’anno con due trofei”

Lautaro Martinez è tornato dall’infortunio al polpaccio proprio nel match (col Parma) che ha permesso all’Inter di mettere ufficialmente le mani sullo Scudetto numero 21, il terzo in nerazzurro dell’argentino e il secondo con la fascia da capitano al braccio. Ma la stagione interista non si è conclusa, ora il mirino è sulla Coppa Italia: la finale contro la Lazio ci sarà il 13 maggio all’Olimpico.

Grafica Lautaro esultanza
Lautaro: “Vogliamo anche la Coppa Italia”. Poi annuncio sul suo futuro (AnsaFoto) – Grafica per Interlive.it

“Ci aspettano anche le ultime tre gare di campionato – ha sottolineato Lautaro Martinez nell’intervista a ‘FoxSports’ durante i festeggiamenti per il tricolore – La mentalità deve restare quella giusta fino all’ultimo. Anche se abbiamo già conquistato lo Scudetto, bisogna lasciare una buona impressione e rappresentare al meglio l’Inter oltre che rispettare gli avversari”.

È questa la mentalità che dobbiamo avere da qui fino all’ultimo giorno in cui saremo in questo club – ha aggiunto il numero 10 della squadra di Chivu – lo abbiamo riportato in alto e dobbiamo essere capaci di mantenerlo a quel livello”.

La Coppa Italia metterebbe la ciliegina sulla stagione: “È un’occasione per chiudere l’anno con due trofei, riportando la Coppa Italia nella bacheca del club. Sarebbe un traguardo significativo” e la decima della storia della società. In chiusura Lautaro Martinez ha risposto in modo netto sul suo futuro, spegnendo qualche rumors proveniente dall’Inghilterra che lo dava nel mirino di un paio di big di Premier: “Se resterò ancora a lungo all’Inter? Sì, certo!”.

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