La Juve aspetta un’offerta per Cambiaso: scelto già il sostituto | CM

Indossa la maglia nerazzurra ma non è Carlos Augusto

L’abbiamo scritto il 10 marzo scorso e poi sono arrivate conferme: Cambiaso è tra i ‘sacrificabili’ della Juve per finanziare parte della prossima campagna acquisti. I bianconeri si aspettano, non vogliamo esagerare dicendo che sperano, possa arrivare più di un’offerta per il jolly ligure ormai da oltre un anno lontano parente del giocatore ammirato e che aveva illuso un po’ tutti.

Offertona del Manchester City, poi interesse del Barcellona: dalla Continassa filtra come sul tavolo non sia arrivato un bel nulla di concreto. Nessuna proposta dei ‘Citizens’, nessuna chiamata dei blaugrana: per la Juve trattasi solo di speculazioni, di voci messe in giro dall’entourage del classe 2000 per alimentare un grande mercato attorno al proprio assistito. Che a conti fatti non c’è.

Offerte per Cambiaso potrebbero arrivare tutt’al più da club inglesi di medio cabotaggio, ma non per questo meno propense a spendere anche una cifra importante per il cartellino dell’ex Genoa, in ogni caso uno dei punti fermi di Spalletti.

Ma chi al posto di Cambiaso? In questi giorni è stato rilanciato il nome di Carlos Augusto, aperto all’addio all’Inter – infatti ha frenato sul rinnovo – perché desideroso di giocare con maggiore continuità. Alla Juventus piace, ma una trattativa coi nerazzurri sarebbe tutt’altro che semplice.

Juve, Bernasconi se parte Cambiaso

Inoltre, stando a quanto appurato da Calciomercato.it, il preferito per il dopo Cambiaso è un altro: ovvero Lorenzo Bernasconi, al quale non dispiacerebbe giocare nella squadra amata dal nonno, proprio la Juve. Non è un nome nuovo, ne parliamo qui da tempo.

Il classe 2003, ora ai box per una lesione al legamento, piace molto anche alla Roma. L’ostacolo, manco a dirlo, è rappresentato dall’Atalanta: per farla vacillare, essendo bottega carissima che preferisce cedere i propri gioielli all’estero, chissà se basterebbe una proposta da 25/30 milioni…