Piano Juve: Spalletti fino al 2028 e sette acquisti | CM

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci siamo per il rinnovo con la Juventus di Luciano Spalletti. Un rinnovo considerato fondamentale dalla dirigenza bianconera, e che dovrebbe essere fino a giugno 2028.

Col tecnico di Certaldo verrà impostato il prossimo calciomercato estivo, la cui portata dipenderà ovviamente dal traguardo europeo che sarà raggiunto.

Il piano Juve prevede ben sette nuovi acquisti: portiere, difensore centrale, laterale destro e sinistro, un centrocampista e due punte (prima e seconda) al netto di Vlahovic. Ora ci sono maggiori possibilità di prolungamento con il serbo, ma il club di Exor ha intenzione di muoversi in maniera pesante per l’attacco, considerato uno dei punti deboli della squadra.

Infatti in uscita ci sono sia Jonathan David che Openda, i due grandi flop della scorsa finestra estiva. Sulla lista di sbarco anche Di Gregorio e chi rientrerà dai prestiti come Joao Mario e Rugani, anche se per quest’ultimo la Fiorentina ha un obbligo di riscatto legato alla salvezza.

A proposito di riscatti, oggi è più no che sì quello di Holm (15 milioni), arrivato a gennaio e infortunatosi subito al polpaccio. Chiudendo con il tema uscite, stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT è considerato (di nuovo) sacrificabile Andrea Cambiaso.