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Non solo Manna: sfida brasiliana tra Napoli e Roma

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Il direttore sportivo dei partenopei è il candidato preferito dei Friedkin

Ormai non è più un mistero: la Roma punta forte su Giovanni Manna per sostituire il partente Frederic Massara. Da un lato ci sono i contatti positivi con l’attuale direttore sportivo del Napoli, dall’altro c’è la posizione di Aurelio De Laurentiis che per liberare un dirigente con un contratto pluriennale in essere chiede un indennizzo importante (si parla di 10 milioni di euro).

Sfida brasiliana tra Manna e Massara
Non solo Manna: sfida brasiliana tra Napoli e Roma (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it

In questo contesto d’incertezza, le chiacchierate di calciomercato vanno avanti e, ironia della sorte, partenopei e capitolini condividono diversi obiettivi di mercato. Alajbegovic, Fortini, Allan e Atta sono solo alcuni dei nomi monitorati dagli scout dei due club a cui nelle ultime ore si è aggiunto un altro brasiliano.

Stiamo parlando di Vinicius Tobias. Terzino destro dello Shakhtar Donetsk, il 22enne di Sao Paulo è stato visionato anche durante la semifinale di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace. Autore di 2 gol e 3 assist in stagione, il calciatore piace alla Roma già dallo scorso anno, mentre sono più recenti gli interessamenti di Manchester United e partenopei. Il prezzo del suo cartellino, conferma Ekrem Konur, si attesta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

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