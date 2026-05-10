Colpo Palestra: l’Inter ci prova con due contropartite

Il terzino di proprietà dell’Atalanta è uno dei grandi obiettivi di Marotta e Ausilio per la prossima stagione

Marotta si è espresso chiaramente prima del match col Parma che ha permesso all’Inter di vincere lo Scudetto numero 21: uno degli obiettivi dei nerazzurri nella prossima estate sarà quello di rafforzare lo zoccolo duro di italiani presente in rosa. Nel mirino della dirigenza ci sono soprattutto alcuno dei migliori giovani della nostra Nazionale, in primis Marco Palestra.

Mettere le mani sul ventunenne sarà molto complicato. Il classe 2005 è esploso sì al Cagliari, ma è di proprietà di quell’Atalanta che sappiamo essere bottega carissima. In più nelle ultime sessioni di mercato, vedi la vicenda Lookman di cui proprio l’Inter è stata suo malgrado protagonista, ha fatto intende di come non voglia cedere i suoi pezzi pregiati ad altri club italiani.

L’Inter comunque ci proverà, anche se l’assalto è legato alla cessione di Denzel Dumfries. In alternativa a quella di Luis Henrique, il quale ha un discreto mercato sia in Inghilterra che in Turchia. Sostanzialmente dopo aver fatto cassa.

Luis Henrique e non solo, le contropartite dell’Inter per Palestra

Secondo Interlive.it, tuttavia, l’Inter potrebbe anche utilizzare il brasiliano come pedina di scambio, cioè offrirlo all’Atalanta per far abbassare il prezzo che oggi ha già sfondato il muro dei 40 milioni. Se poi l’ex Marsiglia venisse ceduto all’estero, ecco che la contropartita per i bergamaschi potrebbe essere il francese Andy Diouf, ai margini dei piani di Chivu.

Per provare a chiudere l’affare, l’Inter cercherà di far leva pure sulla volontà dello stesso Palestra. Il terzino di Bucinasco ha già dichiarato di essere pronto al salto in una big, con la destinazione Inter più che gradita nonostante l’interesse dalla Premier League