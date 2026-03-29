Inter, Carlos Augusto tentenna: c’è (ancora) la Juve in agguato | CM

Il club nerazzurro offre il rinnovo al brasiliano, che però vuole più spazio in campo. Occhio alla pista bianconera e alla Roma

L’Inter ha già iniziato a pianificare i movimenti per la prossima stagione, mentre in campionato la squadra nerazzurra corre verso lo scudetto dove dovrà difendersi dall’assalto di Milan e Napoli nelle ultime giornate.

Sono diversi i fascicoli aperti in Viale della Liberazione, con la rosa di Chivu che potrebbe subire un profondo restyling tra cessioni e nuovi arrivi. Un tema basilare riguarda inoltre gli eventuali rinnovi di contratto e nella lista della dirigenza figura anche Carlos Augusto. Il jolly brasiliano si sta confermando un elemento prezioso anche sotto la gestione Chivu, sia come vice Dimarco che da braccetto per dare respiro a Bastoni.

Il contratto dell’ex Monza è in scadenza nel giugno 2028 e l’Inter ha intenzione di estenderlo fino al 2030, con un ritocco dell’ingaggio che salirebbe oltre i 3 milioni netti a stagione (attualmente percepisce poco più di 2 milioni più bonus).

Calciomercato Inter, Juventus e Roma su Carlos Augusto se non rinnova

La volontà quindi è quella di riconfermarlo in nerazzurro, non trovando però al momento il via libera dello stesso Carlos Augusto. Il mancino brasiliano è lusingato della fiducia dell’Inter, ma allo stesso tempo cerca più spazio per rendersi protagonista.

Il giocatore vuole perciò valutare bene nelle prossime settimane il proprio futuro e nello specifico potrebbero aprirsi anche delle piste in Serie A e all’estero. In Spagna non è un mistero l’interesse dell’Atletico Madrid, che già a gennaio aveva sondato il laterale nato a Campinas. Nel nostro campionato invece occhio alla Roma e alla Juventus come raccolto da Calciomercato.it. Specialmente i bianconeri seguono da tempo Carlos Augusto e potrebbero puntarci se Cambiaso dovesse lasciare la ‘Vecchia Signora’.

L’Inter però come dicevamo punta al prolungamento e alla riconferma del brasiliano, che in caso di divorzio sarebbe valutato sopra i 30 milioni di euro dalla dirigenza nerazzurra.