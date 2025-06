La Juve ci prova per Carlos Augusto: offerta irrinunciabile all’Inter | CM.IT

Il jolly brasiliano è finito nel mirino della Juventus: la risposta dell’Inter ai rivali bianconeri non si è fatta attendere

Lavori in corso nella nuova Inter di Cristian Chivu, con la squadra vicecampione d’Europa che intanto ha staccato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club dove incrocerà lunedì sera il Fluminense.

Chivu ha bissato contro il River Plate il successo (il primo alla guida dei nerazzurri) contro l’Urawa, che ha allontano gli spettri della finalissima di Champions persa malamente a Monaco con il PSG. Il tecnico rumeno sta cercando di impartire la propria filosofia alla squadra e intanto non si è posto remore nel lanciare nella mischia Pio Esposito.

Chivu conosce bene il baby bomber per averlo allenato in passato nella Primavera, con il classe 2005 che ha risposto presente alla chiamata del neo allenatore. Gol pesante contro il River che è valso la qualificazione all’Inter, con Esposito adesso che viaggia verso la permanenza nel rooster offensivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

La Juventus punta Carlos Augusto: la risposta dell’Inter

L’Inter si giocherà contro il Fluminense l’accesso ai quarti, che sul piano economico vale altri 12 milioni di euro. Oaktree ha già incassato oltre 33 milioni dal Mondiale, tesoretto preziosissimo per le manovre sul mercato della dirigenza di Viale della Liberazione. Marotta e Ausilio sono alla stretta finale per Bonny e cercano anche un tassello per ringiovanire la difesa di Chivu.

Nel reparto difensivo chi gode della stima del nuovo tecnico è Carlos Augusto, destinato ad avere ancora più spazio rispetto alla precedente gestione con Inzaghi in panchina. Il brasiliano è un jolly che viene tenuto in grande considerazione da Chivu e anche per questo motivo l’Inter ha rimandato al mittente i sondaggi per l’ex Monza. Carlos Augusto era corteggiato dall’Atletico Madrid prima che i ‘Colchoneros’ chiudessero per Ruggeri e ha estimatori anche in Premier League.

Inoltre – come raccolto da Calciomercato.it – il nazionale verdeoro è un profilo che piace molto alla Juventus, che nei piani di Tudor dirotterebbe Cambiaso sulla fascia destra per fargli spazio o raccogliendo direttamente l’eredità dell’esterno italiano in caso d’addio (scenario comunque difficile). L’Inter però non apre alla cessione di Carlos Augusto, ritenendolo una pedina importante e un quasi titolare dello scacchiere di Chivu.

I vertici di Viale della Liberazione non hanno intenzione di rinforzare una diretta rivale e solo un’offerta irrinunciabile di almeno 40 milioni di euro cambierebbe le carte in tavola per Carlos Augusto, che ha un contratto fino al 2028 con la società nerazzurra.