Bonny promesso sposo dell’Inter: cosa manca per chiudere l’affare | CM.IT

Non è ancora chiusa la trattativa con il Parma: ecco quando il club nerazzurro conta di finalizzare la trattativa

L’Inter corre veloce nel Mondiale per Club ma anche per Ange-Yoan Bonny. Il club vicecampione d’Europa già nelle scorse settimane aveva creato i presupposti per l’ingaggio del giovane attaccante, dopo la cena a Milano con la dirigenza del Parma.

Tra il presidente Marotta e il Dg ducale Cherubini i rapporti sono ottimi, uffici che sostanzialmente hanno messo in discesa la trattativa e permesso all’Inter di balzare davanti alla concorrenza. Queste settimane sono servite ai nerazzurri per cercare di trovare la quadra sull’assegno da versare al Parma, che complessivamente andrà a sfiorare i 25 milioni di euro.

L’operazione ad oggi non è ancora chiusa, visto che manca ancora qualche passo per finalizzare l’affare (ripartizione tra parte fissa e bonus) come raccolto da Calciomercato.it. L’Inter comunque rimane estremamente fiduciosa e punta a definire la trattativa al ritorno della dirigenza a Milano una volta terminato il Mondiale negli Stati Uniti. Il francese era seguito inoltre da Napoli e Juventus, mentre di recente anche lo Stoccarda ha sondato concretamente il giocatore.

Calciomercato Inter, Bonny e Pio Esposito dietro la Thu-La

Bonny è un profilo che tra l’altro Chivu conosce benissimo per averlo allenato negli ultimi mesi di campionato appunto in quel di Parma. Il nuovo allenatore dell’Inter inoltre ha confermato le ottime referenze per altri due talenti della squadra emiliana come Leoni e Bernabè, da tempi non sospetti finiti sul taccuino di Ausilio.

Tornando a Bonny, l’attaccante classe 2003 andrà a rinforzare il reparto offensivo dei vicecampioni d’Europa dietro Thuram e Lautaro Martinez, mentre per il ruolo di quarta punta sono in ascesa le quotazioni di Pio Esposito, decisivo nell’ultimo match del Mondiale per Club contro il River Plate. L’Inter sta valutando attentamente il futuro del canterano e non ha mai aperto alla cessione malgrado le tante offerte arrivate dall’Italia e dall’estero, in primis quella del Napoli.

Il più piccolo dei fratelli Esposito sta bruciando le tappe e i dirigenti nerazzurri sono entrati nell’ordine di idee di confermarlo in rosa, senza passare così da un nuovo prestito in Serie A. Il 19enne bomber ha la stima di Chivu, che peraltro lo ha lanciato ai tempi della Primavera. Con Taremi in uscita, dietro la ‘Thu-La’ si riparte Bonny e Pio Esposito.