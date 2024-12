L’Inter respinge la corte del Napoli: il piano per il bomber del futuro | CM.IT

Il club nerazzurro chiude le porte ai partenopei: la strategia dei campioni d’Italia per riportarlo a Milano

Non solo Sebastiano Esposito. Anche il fratello Francesco Pio si sta mettendo in grande evidenza con la maglia dello Spezia, in piena lotta per la promozione in Serie A.

L’Inter segue con particolare interesse le prestazioni dell’attaccante classe 2005, che a differenza di Sebastiano è in prestito secco nella società ligure. Il fratello (due anni più grande) invece può essere riscattato per 5 milioni di euro dall’Empoli, senza possibilità di controriscatto da parte del club nerazzurro che avrà una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Pio Esposito come dicevamo sta trascinando lo Spezia a suon di gol e il suo primo obiettivo adesso è la promozione nella massima serie con la squadra spezzina.

Non è un mistero, però, che il desiderio del giovane attaccante rimanga quello di tornare a indossare un giorno la casacca dell’Inter: “Sicuramente è un sogno, dopo dieci anni nel settore giovanile dove ho vestito questa maglia in giro per tutto il mondo. Sappiamo che alI’Inter il livello è altissimo e quindi devo fare con calma tutti gli step“, aveva dichiarato in una recente intervista a margine del Gran Galà del Calcio a Milano.

Calciomercato Inter, due di picche al Napoli per Pio Esposito: la strategia per il giovane attaccante

Nell’occasione Esposito è stato premiato con la statuetta di miglior giovane ed è consapevole che serviranno altre tappe per ritornare da protagonista ad Appiano Gentile. Idea e pensieri che si sposano anche con la volontà dell’Inter, che attraverso il vice Ds Baccin conserva dei contatti costanti con il giocatore.

Esposito sta segnando a raffica con la casacca dello Spezia (8 reti in Serie B a cui vanno aggiunti i 5 gol con l’Under 21 azzurra) e non stupiscono le manifestazioni di interesse arrivate da diversi club della massima serie. Se in estate era stato soprattutto il Torino a insistere (trovando il muro dei campioni d’Italia alla cessione a titolo definitivo), adesso per il 19enne attaccante si è fatto avanti con decisione il Napoli. I partenopei dell’estimatore Manna erano pronti a mettere sul piatto un cifra superiore ai 10 milioni di euro, senza però trovare terreno fertile dall’altra parte del tavolo. L’Inter infatti – come raccolto da Calciomercato.it – non ha intenzione di privarsi di Francesco Pio Esposito e sta pianificando il percorso più idoneo per continuare nel percorso di maturazione.

Okatree vuole puntare sui giovani e valorizzare i talenti del proprio vivaio, con la dirigenza di Viale della Liberazione pronta a scommettere per il futuro sul baby bomber attualmente allo Spezia. Esposito perciò nella prossima stagione continuerà la sua crescita con il salto in Serie A, da capire se ancora in Liguria (in caso di promozione) o in un’altra squadra. Il talento classe 2005 deve completare la propria crescita e nell’idea dell’Inter potrebbe tornare alla casa madre tra un paio d’anni. Intanto la ‘Beneamata’ si coccola il nove del futuro e respinge la corte del Napoli.