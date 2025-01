Pazienza finita per Asllani: scambio e 15 milioni per il nuovo centrocampista

Il nazionale albanese ha deluso anche nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra: possibile addio a fine stagione

La fiducia è quasi esaurita in casa Inter nei confronti di Asllani, che anche nell’ultimo match pareggiato contro il Bologna ha fatto rimpiangere il titolarissimo Calhanoglu.

La squadra nerazzurra non può permettersi al momento di fare a meno del suo faro di centrocampo, a maggior ragione viste le prestazioni non all’altezza del nazionale albanese. Asllani ha deluso anche nel recupero di mercoledì sera ed è stato anche beccato dal pubblico di San Siro. L’ex Empoli aveva fallito anche l’esame in Supercoppa, dov’era subentrato all’infortunato Calhanoglu nel primo tempo della finale in Arabia Saudita persa contro i cugini del Milan.

Le chance stanno per terminare per Asllani, che già domani sera nel posticipo contro la sua ex squadra rischia la panchina malgrado l’assenza in regia del compagno turco, che a proposito punta a recuperare per il derby del 2 febbraio. Inzaghi negli ultimi allenamenti ha provato anche Barella e soprattutto Zielinski davanti la difesa, con l’allenatore nerazzurro che ritroverà in mediana Mkhitaryan dopo lo stop dell’armeno contro Venezia e Bologna.

Calciomercato Inter, Asllani verso l’addio: pedina di scambio per il colpo Ricci

C’è fiducia anche sul recupero dell’uomo mercato Frattesi, alle prese con un affaticamento muscolare. L’ex Sassuolo partirà comunque dalla panchina e al suo fianco a bordocampo potrebbe esserci a questo punto anche Asllani.

L’albanese non ha compiuto finora quel salto di qualità che Inzaghi e la dirigenza si aspettavano e a fine stagione rischia il taglio sul mercato. L’Inter in passato aveva rifiutato anche offerte dall’estero superiori ai 20 milioni di euro, ma la prossima estate viste le prestazione poco convincenti potrebbe sacrificarlo per incassare un prezioso tesoretto o piazzarlo come pedina di scambio per un nuovo colpo in entrata. In questo senso occhio alla pista che porta a Ricci, il preferito dei dirigenti di Viale della Liberazione nella lista della spesa a centrocampo in vista della prossima stagione.

Cairo e il Torino valutano almeno 30 milioni il nazionale italiano, con l’Inter che potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Asllani per abbassare la valutazione cash. In mezzo al campo, inoltre, fari puntati anche su Bernabé, Bondo e il baby croato Susic.