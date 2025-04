Niente Allegri, arriva l’annuncio: “Sarri al Milan” | ESCLUSIVO

I rossoneri devono scegliere ancora direttore sportivo e tecnico della prossima stagione: l’ex Napoli e Juve candidato

Il Milan deve ancora decidere direttore sportivo e allenatore della prossima stagione. Saltato Paratici, il club rossonero deve prendere una decisione nel minor tempo possibile in modo da programmare il mercato.

Ne ha parlato, intervenuto ai microfoni di Zona rossonera sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Maurizio Cardone.

WALKER – “Non lo terrei. Vero che ha esperienza, ma non si può tenere un giocatore solo per quella. Walker ha 34 anni e credo il Milan farebbe bene a puntare ad un giocatore diverso, che ha già presenze in Europa, magari di 25/26 anni. Io se potessi prendere qualcuno prenderei Dodo, che secondo me sarebbe il giocatore ideale. Senza Theo hai giocato con due terzini bloccati e il Milan è stato un po’ sempre monotematico”.

DIRETTORE SPORTIVO – “ll rischio che si cambi per non cambiare nulla c’è. Sono abbastanza allibito per la gestione Paratici. Reputo Paratici un ottimo professionista, sia dal punto di vista del mercato, ma anche per la gestione del rapporto con Lega e istituzioni. Il Milan ha bisogno di riaffermarsi in quell’ambito. Non farei il nome di Tare, viene a pensare a D’Amico, ma se l’Atalanta già dovesse perdere Gasperini la vedo dura possa perdere anche lui. Prendere per prendere non ha senso. A livello di tempistiche c’è sempre stato un problema, basti pensare al rinnovo che arrivò di Maldini nelle ultime ore del 30 giugno. Fa riflettere il ritardo con cui si muove il Milan”.

Milan, niente Allegri: “Sarri uomo giusto”

ALLENATORE – “Sceglierlo prima del ds sarebbe un paradosso assoluto per quello che si respira al Milan. A quel punto fossi qualunque ds non accetterei. Chi prendere in panchina? Prenderei Sarri, tecnico di personalità. Il Milan ha bisogno di tornare a vincere giocando bene e Sarri può essere l’uomo giusto. Tra lui e Allegri sceglierei Sarri. Sopra Sarri c’è Conte, sarebbe l’ideale che può trovare una squadra che deve ricostruire come il Milan”

EUROPA – “La strada migliore per arrivare in Europa è la Coppa Italia. L’instabilità del Milan non mi rende fiducioso, credo poco ad arrivare in Europa dal campionato. In gara secca dove il livello si alza il Milan ha dimostrato di giocarsela e talvolta di vincere. Meglio un anno senza Europa? Il Milan in Europa non può non esserci, per Dna. Se devi però andare per far la comparsa a quel punto non conviene. Se vai in Europa League, devi andarci per vincerla”