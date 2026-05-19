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Juve, sfuma il primo grande colpo senza Champions League

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La sconfitta contro la Fiorentina rischia di complicare i piani della compagine bianconera per la prossima stagione. 

Juve sesta e fuori dalla Champions League. A novanta minuti dalla fine del campionato il verdetto è impietoso e anche l’eventuale vittoria ai danni del Torino nel derby dell’ultima giornata potrebbe non bastare a Yildiz e compagni. E il mancato approdo alla massima competizione continentale per club rischia di stravolgere le strategie future del club di corso Galileo Ferraris.

Bernardo Silva durante una partita del Manchester City
Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A cominciare da Bernardo Silva che – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – non si trasferirebbe alla Juventus senza Champions League: Spalletti avrebbe contattato lui stesso il centrocampista portoghese in uscita dal Manchester City e l’elevato ingaggio del calciatore rappresenta un ostacolo insormontabile per le casse bianconere, senza Champions League.

Una pessima notizia per i sostenitori della Vecchia Signora a cui rimangono appena novanta minuti per poter trasformare l’incubo in gioia. Come andrà a finire? La Juve arriverà tra le prime quattro o il ko di ieri contro la Fiorentina sarà decisivo per il raggiungimento di tale obiettivo?

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