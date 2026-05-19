Juve, sfuma il primo grande colpo senza Champions League

La sconfitta contro la Fiorentina rischia di complicare i piani della compagine bianconera per la prossima stagione.

Juve sesta e fuori dalla Champions League. A novanta minuti dalla fine del campionato il verdetto è impietoso e anche l’eventuale vittoria ai danni del Torino nel derby dell’ultima giornata potrebbe non bastare a Yildiz e compagni. E il mancato approdo alla massima competizione continentale per club rischia di stravolgere le strategie future del club di corso Galileo Ferraris.

A cominciare da Bernardo Silva che – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – non si trasferirebbe alla Juventus senza Champions League: Spalletti avrebbe contattato lui stesso il centrocampista portoghese in uscita dal Manchester City e l’elevato ingaggio del calciatore rappresenta un ostacolo insormontabile per le casse bianconere, senza Champions League.

Una pessima notizia per i sostenitori della Vecchia Signora a cui rimangono appena novanta minuti per poter trasformare l’incubo in gioia. Come andrà a finire? La Juve arriverà tra le prime quattro o il ko di ieri contro la Fiorentina sarà decisivo per il raggiungimento di tale obiettivo?