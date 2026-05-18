L’ex Bologna è al centro di numerose indiscrezioni sul possibile ritorno in Serie A

Molto vicino al Napoli la scorsa estate, Dan Ndoye ha vissuto una stagione con luci (poche) e ombre (tante). In 37 presenze complessive in tutte le competizioni, l’ala svizzera ha giocato l’ultima partita in Premier League il 12 aprile contro l’Aston Villa. Negli ultimi giorni, l’ex Bologna è stato accostato nuovamente anche a Inter, partenopei e Roma, ma la salvezza del Nottingham Forest complica i piani delle squadre italiane.

Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club inglese ad oggi non apre a soluzioni in prestito e nonostante la stagione deludente, in caso di cessione vorrebbe ottenere una cifra vicina ai 42 milioni di euro più bonus spesi la scorsa stagione.

Prima di prendere in considerazione un ritorno in Serie A, di cui vi parliamo già da diverse settimane, inoltre, gli agenti ufficiali dell’attaccante 25enne vorrebbero prima provare altre strade che portino alla permanenza del calciatore in Premier League, a Nottingham o in altri lidi. Non è escluso che la situazione possa cambiare a mercato inoltrato, sia dal punto di vista della destinazione, sia dal punto di vista della formula del prestito.