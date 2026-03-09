Atalanta
Ndoye in Serie A, ritorno a sorpresa: due squadre sull’esterno svizzero | CM

Dan Ndoye potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con l’esterno svizzero che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane.

Dan Ndoye
Ndoye potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passato al Nottingham Forest per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro, Dan Ndoye potrebbe presto tornare in Serie A con lo svizzero che piace a due società del nostro campionato, intenzionate a dare spazio all’ex calciatore del Bologna.

Un gol in Premier League e uno in Europa League appare un bottino troppo scarno per l’ex calciatore del Bologna arrivato in Inghilterra con ben altre premesse. La stagione del Nottingham Forest è assolutamente da dimenticare per quello che riguarda il campionato con la formazione che condivide con il West Ham il terzultimo posto in classifica, quello che porterebbe alla retrocessione in Championship.

Proprio l’eventuale retrocessione del Nottingham Forest potrebbe portare alla cessione del classe 2000, anche in prestito con diritto di riscatto. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Inter e Napoli seguono con attenzione il calciatore che era stato monitorato già durante la scorsa estate, senza riuscire a strapparlo al Bologna che ha preferito cederlo in Premier League per ottenere il massimo possibile dalla sua partenza.

