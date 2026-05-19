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Maldini Ds e Conte in panchina: la risposta alla rivale che ha appena (ri)vinto

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L’accoppiata tutta italiana per interrompere il dominio dell’acerrima nemica

Chi sogna Maldini e Conte al Milan rimarrà molto deluso. Si parla certamente di entrambi insieme in una big, ma appunto non in rossonero.

Grafica Maldini Conte
Maldini Ds e Conte in panchina: la risposta alla rivale che ha appena rivinto (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Maldini e Conte al Fenerbahce. In Turchia vanno a bomba su quelli che sono i piani di grandeur del presidente del Fenerbahce Hakan Safi, in attesa delle elezioni del prossimo giugno. Safi avrebbe incontrato di recente il primo in un noto ristorante di Milano, appunto per proporgli la carica di Direttore sportivo del club gialloblu.

La ‘Bandiera’ del Milan avrebbe aperto e già indicato dei nomi di allenatori italiani per la panchina del Fenerbahce. Un nome in primis, quello di Antonio Conte, sul quale regna ancora assoluta incertezza: resta o va via dal Napoli?

La società turca potrebbe offrirgli un maxi ingaggio ed elettrizzarlo con una sfida che oggi definire complicata sarebbe poco: interrompere il dominio della grande e odiata rivale, il Galatasaray, fresco dell’ennesima vittoria in Super Lig. Insomma, vincere dove hanno fallito in tanti, ultimo José Mourinho.

Conte o… Pioli per il Fenerbahce targato PM

La ‘garanzia’ per Conte? Be’, proprio Paolo Maldini. Il quale, in alternativa, avrebbe tirato fuori il nome di Stefano Pioli, allenatore del suo Milan scudettato che però aveva pensato di esonerare prima che Cardinale facesse fuori lui. Il parmense ha appena risolto il suo contratto con la Fiorentina, quindi adesso è libero di firmare con un altro club.

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