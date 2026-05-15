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Pioli rescinde con la Fiorentina, ora è ufficiale: nuova panchina in arrivo

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È arrivata la rescissione ufficiale di Stefano Pioli con la Fiorentina con il tecnico che ora è pronto a firmare con una nuova squadra per ripartire in vista della prossima stagione.

Stefano Pioli
Ufficiale la rescissione di Pioli con la Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo l’esonero arrivato nel mese dello scorso novembre, Stefano Pioli ha terminato con largo anticipo (rispetto ai tre anni previsti), la sua avventura nella squadra viola. Il tecnico ha firmato oggi la rescissione consensuale del contratto con la Fiorentina, potendo quindi legarsi ora ad un nuovo club e liberando i viola da un pesante ingaggio fino a giugno 2028.

La Fiorentina ha ufficializzato la notizia con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale”.

Il valzer di panchine che sta per prendere il via in Serie A potrebbe facilmente riportare Stefano Pioli alla guida di una nuova squadra nel campionato italiano con squadre come Atalanta, Bologna, Torino e Lazio che potrebbero decidere di affidarsi a lui per il 2026/2027.

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