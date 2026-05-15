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Adesso è UFFICIALE: Bonny giocherà i Mondiali, ma non con la Francia

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Il nome dell’attaccante dell’Inter compare nella lista dei convocati del CT

È stata a due volti la prima stagione di Bonny con la maglia dell’Inter. Grande impatto e primi mesi molto positivi, poi qualche problema fisico e un calo di rendimento che ha portato al sorpasso di Pio Esposito nel ruolo di ‘terza punta’. Alla fine, comunque, il bottino è più che buono: 7 gol e 8 assist comprese tutte le competizioni. Poteva andare meglio, ma anche peggio.

Adesso è UFFICIALE: Bonny giocherà i Mondiali, ma non con la Francia (Instagram) – Calciomercato.it

In nerazzurro ha vinto i primi due titoli della sua carriera, Scudetto e Coppa Italia, ma anche conquistato un posto al Mondiale del prossimo giugno-luglio. In Stati Uniti e Canada, però, il classe 2003 difenderà la maglia della Costa d’Avorio.

Elenco convocati Costa d'Avorio
Mondiale 2026, Bonny convocato dalla Costa d’Avorio – Calciomercato.it

La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale: il CT Faè lo ha inserito nell’elenco dei convocati soltanto qualche giorno dopo aver acquisito la cittadinanza ivoriana. Lui è nato in Francia, ad Aubervilliers, mentre i genitori sono di origine ivoriana.

Bonny debutterà con la Costa d’Avorio proprio al Mondiale: gli ‘Elefanti’ sono stati sorteggiati nel Gruppo E insieme a Germania, Ecuador e Curacao.

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