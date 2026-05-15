Doblete e addio Inter, annuncio ufficiale: “Conta il percorso”

Le ultime due partite della stagione chiuderanno la sua avventura in nerazzurro

Non ha giocato neanche un minuto della finale di Coppa Italia con la Lazio, in generale pochissimo quest’anno, ma quello dell’Olimpico – dopo lo Scudetto numero 21 – è il suo quarto titolo da quando veste la maglia nerazzurra. Quarto in tre anni, ma anche l’ultimo perché è destinato a salutare Appiano nel prossimo calciomercato estivo.

Le prossime due partite di campionato saranno pure le ultimissime con l’Inter di Davide Frattesi. Tra il classe ’99 e il club di Oaktree c’è un accordo per separarsi al termine di questa stagione, dopo che già a gennaio si è andati a un passo dal divorzio.

Il messaggio di Frattesi su Instagram post vittoria della Coppa Italia ha il sapore dell’addio ufficiale: “Conta il percorso”, ha scritto l’ex Sassuolo chiudendo con un semplice ma molto ‘fisico’ “Grazie”.

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L’esperienza interista del romano sta per volgere al termine, piace in Serie A a Roma, Juve e Napoli ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Magari in quel Nottingham Forest che, nella passata finestra invernale, aveva raggiunto un’intesa con l’Inter per il prestito con riscatto.