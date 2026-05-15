Il club giallorosso si divide tra campo e calciomercato, le ultime sui contratti in scadenza

In attesa di altri annunci riguardanti il nuovo direttore sportivo e alcuni rinnovi contrattuali, la Roma ieri ha finalmente conosciuto la data e l’orario ufficiale del derby contro la Lazio (domenica alle 12). Mentre la squadra è impegnata a preparare una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni, la proprietà americana continua a lavorare per il futuro dirigenziale e tecnico del club.

Uno dei temi caldi resta, ovviamente, il casting per il nuovo direttore sportivo, ma anche il capitolo rinnovi ha una sua rilevanza, non foss’altro perché la data del 30 giugno è sempre più vicina. L’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria va letto anche come la volontà di imporre un’accelerazione a questi temi, molto cari a Gian Piero Gasperini che ha chiesto garanzie alla proprietà.

Nei giorni scorsi a Trigoria (martedì per l’esattezza) si è visto anche Carlos Novel, agente di Paulo Dybala. Rispetto al passato, la permanenza dell’attaccante argentino appare, dopo i primi contatti tra le parti, più probabile, anche grazie alla posizione di Gasp, che ha speso ottime parole per la Joya, in pubblico e in privato. Abbastanza positivi, i colloqui hanno coinvolto, secondo Fabrizio Romano, anche una nuova figura entrata da poco nell’entourage del 21 giallorosso: Kristian Bereit.

A cavallo tra questa e la prossima settimana, sono previsti nuovi incontri e la fumata bianca sarà possibile solamente nel momento in cui Dybala confermasse di essere disposto a non andare oltre i 2-2,5 milioni di euro di base fissa. Sul fronte Lorenzo Pellegrini, il numero 7 giallorosso ha chiesto di poter valutare le proposte giallorosse solo a fine campionato, mentre sul fronte Celik una riapertura totale si potrà avere solamente se e quando l’entourage del turcho rivedrà al ribasso le iniziali richieste da 3,8-4 milioni all’anno.