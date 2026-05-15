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L’ultima mossa di Dybala e gli altri rinnovi: il punto sulla Roma

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Il club giallorosso si divide tra campo e calciomercato, le ultime sui contratti in scadenza

In attesa di altri annunci riguardanti il nuovo direttore sportivo e alcuni rinnovi contrattuali, la Roma ieri ha finalmente conosciuto la data e l’orario ufficiale del derby contro la Lazio (domenica alle 12). Mentre la squadra è impegnata a preparare una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni, la proprietà americana continua a lavorare per il futuro dirigenziale e tecnico del club.

Dybala esulta con Hermoso e Celik
L’ultima mossa di Dybala e gli altri rinnovi: il punto sulla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uno dei temi caldi resta, ovviamente, il casting per il nuovo direttore sportivo, ma anche il capitolo rinnovi ha una sua rilevanza, non foss’altro perché la data del 30 giugno è sempre più vicina. L’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria va letto anche come la volontà di imporre un’accelerazione a questi temi, molto cari a Gian Piero Gasperini che ha chiesto garanzie alla proprietà.

Nei giorni scorsi a Trigoria (martedì per l’esattezza) si è visto anche Carlos Novel, agente di Paulo Dybala. Rispetto al passato, la permanenza dell’attaccante argentino appare, dopo i primi contatti tra le parti, più probabile, anche grazie alla posizione di Gasp, che ha speso ottime parole per la Joya, in pubblico e in privato. Abbastanza positivi, i colloqui hanno coinvolto, secondo Fabrizio Romano, anche una nuova figura entrata da poco nell’entourage del 21 giallorosso: Kristian Bereit.

A cavallo tra questa e la prossima settimana, sono previsti nuovi incontri e la fumata bianca sarà possibile solamente nel momento in cui Dybala confermasse di essere disposto a non andare oltre i 2-2,5 milioni di euro di base fissa. Sul fronte Lorenzo Pellegrini, il numero 7 giallorosso ha chiesto di poter valutare le proposte giallorosse solo a fine campionato, mentre sul fronte Celik una riapertura totale si potrà avere solamente se e quando l’entourage del turcho rivedrà al ribasso le iniziali richieste da 3,8-4 milioni all’anno.

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