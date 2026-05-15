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Niente Europa per la Lazio: salta l’obbligo di riscatto di Maldini

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La sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter ha condannato la Lazio a restare fuori dalle prossime coppe europee con i biancocelesti che vedono cambiare anche le carte in tavola per quello che riguarda il mercato.

Daniel Maldini
Lazio, salta l’obbligo di riscatto per Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non avendo raggiunto la qualificazione in Europa, la Lazio non avrà più l’obbligo di riscatto di Daniel Maldini, acquistato in inverno dall’Atalanta in prestito. Resta vivo, però, il diritto di riscatto del cartellino per una somma attorno ai 14 milioni di euro.

Un’operazione che potrebbe andare in porto considerato il fatto che la Lazio è soddisfatta delle prestazioni dell’ex giocatore del Milan anche se molto dipenderà da quello che sarà il prossimo allenatore dei biancocelesti con Maurizio Sarri che potrebbe salutare i capitolini alla fine del campionato in corso.

Non è da escludere che la Lazio proverà a chiedere uno sconto per il cartellino dell’attaccante classe 2001 che in questa seconda parte di stagione è stato utilizzato da Maurizio Sarri in più di un’occasione da centravanti.

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