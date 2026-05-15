La Juve ha scelto il suo nuovo centravanti: nome altisonante

A prescindere dal futuro di Vlahovic a Torino hanno le idee chiare sul nuovo attaccante da regalare a Spalletti.

Moltissimo dipenderà dall’eventuale permanenza di Dusan Vlahovic che deve decidere se accettare o meno il rinnovo di contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali, ma intanto la Juventus sembra avere le idee chiarissime sul nuovo attaccante da regalare a Luciano Spalletti per la prossima stagione.

Il prescelto è Kolo Muani, che ha già indossato la casacca bianconera lasciando buonissimi ricordi da queste parti. Il francese classe ’98 tra qualche settimana saluterà il Tottenham e tornerà al Paris Saint-Germain (club proprietario del cartellino), ma potrebbe rimanere pochissimo in Francia. A confermarlo è in queste ore Gianni Balzarini attraverso il proprio canale YouTube: “La Juve farà all in su Kolo Muani. Il prezzo del calciatore francese è sceso vertiginosamente rispetto alle cifre dell’anno scorso e praticamente si aggira sui 40 milioni di euro. Il PSG ha riallacciato ottimi rapporti con la Juventus dopo lo strappo della scorsa estate“.

E voi che ne pensate? Sarà davvero Kolo Muani la nuova punta della Juve o alla fine Comolli virerà su altri profili?