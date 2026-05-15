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Svolta imminente per Doumbia: confermata l’anticipazione di CM

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Il centrocampista classe 2003 sta per dire addio al Venezia 

Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it dell’11 maggio, in cui si parlava di settimana decisiva per l’addio di Doumbia al Venezia. Insomma, di una svolta imminente per quanto riguarda il futuro prossimo del centrocampista autore di una grande stagione e nel mirino delle due grandi rivali del Portogallo, Sporting CP e Benfica.

Doumbia esulta dopo un gol col Venezia
Svolta imminente per Doumbia: confermata l’anticipazione di CM (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’inserimento del Benfica ha messo in allarme lo Sporting CP, intenzionato a confermare la propria pole. In buona sostanza, a non lasciarsi fregare il classe 2003, uno degli elementi chiave del Venezia di Stroppa fresco di ritorno in Serie A.

Come riporta ‘Sky Sport’, i dirigenti dello Sporting CP stanno arrivando in Italia con un unico scopo: chiudere l’acquisto del centrocampista italiano, anticipando una volta per tutte la concorrenza del Benfica oltre che di club della Premier League.

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