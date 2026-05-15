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Juve, è finita: tre addii eccellenti in attacco

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Vera e propria rivoluzione a Torino in vista della prossima stagione: ecco le strategie del club bianconero. 

Cresce l’attesa in casa Juventus a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina, che può essere decisiva in ottica Champions League. Dopo il successo sul campo del Lecce, i bianconeri devono assolutamente dare continuità ai propri risultati per conservare il terzo posto e tenere a distanza Milan, Roma e Como.

Le pagelle di Juve-Bologna: David decisivo
Jonathan David torna al gol (Ansa) – Calciomercato.it

In vista del prossimo anno, però, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione soprattutto in attacco. Lo riferisce in queste ore ‘Sportmediaset’, secondo cui Lois Openda, Arek Milik e Jonathan David sembrebbero destinati a fare le valigie.

Il primo ha ampiamente deluso e l’idea della Juve è quella di cederlo in prestito per non perdere troppo a livello economico. Il polacco, invece, saluterà la compagnia a un anno dalla scadenza del contratto (2027) per via dei tantissimi problemi fisici, mentre anche la posizione del canadese sarebbe ora a rischio. David vanta diversi stimatori in giro per l’Europa e a Torino hanno tutta l’intenzione di ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino. 

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