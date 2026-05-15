Cambiaso dalla Juventus al Como: lo scambio che fa felice Spalletti

L’esterno della Nazionale nel mirino dei lariani: il piano della ‘Vecchia Signora’ per arrivare ai gioielli di Fabregas

Il Como ha festeggiato una storica qualificazione in Europa ma non si accontenta, puntando all’accesso in Champions League nelle ultime due giornate di campionato.

Tra le rivali dei lariani c’è anche la Juventus, con la quale potrebbe prefigurarsi un asse di mercato in vista della prossima finestra estiva. Il Como punta ad assoldare in rosa più italiani anche per rispettare i parametri Uefa e uno dei desideri nella lista di Cesc Fabregas porta proprio in casa bianconera e nello specifico ad Andrea Cambiaso.

L’esterno della Juve non ha convinto fino in fondo Spalletti e figura nella lista dei cedibili della dirigenza della Continassa se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente.

Calciomercato Juve, Cambiaso sul piatto per Perrone (e non solo)

Cambiaso è valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro dalla ‘Vecchia Signora’ e in Serie A è stato accostato anche a Napoli, Inter e Milan. La destinazione più probabile rimane l’estero (in primis la Premier League), ma occhio appunto a un possibile affondo del Como.

Il giocatore, che avrebbe delle perplessità e punterebbe su un’altra big in caso d’addio, potrebbe diventare una preziosa pedina di scambio per la Juventus per arrivare ad alcuni gioielli di Fabregas. Primo fra tutti Maximo Perrone, metronomo di centrocampo che piace molto a Spalletti ma del quale il Como si libererebbe a fronte di una proposta irrinunciabile (intorno ai 50 milioni).

Oltre al nazionale argentino sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero ci sono Jacobo Ramon e Assane Diao, mentre Nico Paz è destinato a ritornare al Real Madrid o sbarcare in Premier in caso di offerta fuori mercato.