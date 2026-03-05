Atalanta
Juve contro Inter, si accende il Derby d’Italia: servono 50 milioni | CM

Foto dell'autore

Obiettivo comune per le due grandi rivali del calcio italiano in vista del prossimo mercato estivo

Il Como vola in campionato e in Coppa Italia contende all’Inter un posto per la finalissima di Roma. La truppa guidata da Cesc Fabregas è la rivelazione stagionale e insidia le big per una storica promozione alla prossima Champions League.

Marotta e Comolli, Juve e Inter su Perrone
Marotta e Comolli: sfida Juve-Inter per Perrone (Ansa) – Calciomercato.it

Sono diversi i talenti che si stanno mettendo in mostra con la maglia dei lariani e non solo quel Nico Paz al momento sogno ‘proibito’ dell’Inter. Proprio la dirigenza nerazzurra in casa Como segue con interesse Maximo Perrone, leader del centrocampo di Fabregas. L’argentino classe 2003 potrebbe rimpiazzare Calhanoglu in cabina di regia in caso d’addio in estate del turco, al netto del possibile ritorno a Milano del baby Aleksandar Stankovic.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Perrone

Perrone per rendimento è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e oltre all’Inter ha catturato da diverse settimane anche le attenzioni della Juventus, a caccia di un uomo d’ordine in mediana per la prossima stagione.

Maximo Perrone
Maximo Perrone, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

Anche la ‘Vecchia Signora’ –  come raccolto da Calciomercato.it – negli ultimi tempi ha seguito con i suoi osservatori il 23enne argentino, in una lista di rinforzi che nel ruolo comprende pure Ederson e Bernabé nel campionato italiano. La Juve potrebbe così lanciare il guanto di sfida all’Inter nel Derby d’Italia sul mercato per Perrone, anche se non sarà facile strapparlo al Como viste le ambizioni da ‘grande’ del sodalizio lariano.

Il giocatore albiceleste inoltre è valutato circa 50 milioni di euro, con il Manchester City che insieme al diritto di recompra vanta anche una percentuale sulla futura rivendita. Perrone la scorsa estate è stato prelevato a titolo definitivo per 13 milioni dai ‘Citizens’ dopo il prestito dell’anno precedente, firmando un contratto fino al giugno 2029 con il Como.

Nella stagione in corso l’argentino tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 29 presenze complessive, siglando 2 reti e fornendo 4 assist vincenti.

