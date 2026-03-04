Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Perrone osservato speciale a Como, l’Inter lo vuole portare a Milano | CM

Foto dell'autore

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter è stata un’occasione per i nerazzurri di vedere da vicino un obiettivo di calciomercato per la prossima estate.

Maximo Perrone
L’Inter segue con attenzione Perrone del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre al nome di Nico Paz, da tempo nel mirino dell’Inter, ma legato ancora al Real Madrid, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di un altro gioiello della squadra lariana.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la partita di Coppa Italia è stata un’occasione per vedere da vicino Maximo Perrone, autentico metronomo della squadra di Cesc Fabregas e punto fondamentale del gioco dei lariani. Un centrocampista centrale che piace molto ai nerazzurri, pronti a fare un tentativo in estate per portarlo alla corte di Chivu.

Perrone potrebbe prendere il posto che in rosa al momento è occupato da Hakan Calhanoglu, con il centrocampista turco che potrebbe salutare a fine stagione con diverse società interessate, dalla Premier League, alla Bundesliga, arrivando fino al Galatasaray.

/7
1527

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie