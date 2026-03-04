Perrone osservato speciale a Como, l’Inter lo vuole portare a Milano | CM

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter è stata un’occasione per i nerazzurri di vedere da vicino un obiettivo di calciomercato per la prossima estate.
Oltre al nome di Nico Paz, da tempo nel mirino dell’Inter, ma legato ancora al Real Madrid, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di un altro gioiello della squadra lariana.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la partita di Coppa Italia è stata un’occasione per vedere da vicino Maximo Perrone, autentico metronomo della squadra di Cesc Fabregas e punto fondamentale del gioco dei lariani. Un centrocampista centrale che piace molto ai nerazzurri, pronti a fare un tentativo in estate per portarlo alla corte di Chivu.
Perrone potrebbe prendere il posto che in rosa al momento è occupato da Hakan Calhanoglu, con il centrocampista turco che potrebbe salutare a fine stagione con diverse società interessate, dalla Premier League, alla Bundesliga, arrivando fino al Galatasaray.