Lasciano subito la Juve: Spalletti li ha bocciati definitivamente

Grandi manovre di mercato in casa bianconera in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo.

C’è prima una qualificazione alla Champions League da conquistare e solo successivamente la Juventus sarà libera di dedicarsi al mercato con l’obiettivo di rinforzare in maniera intelligente e mirata la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita visto che sono diversi i calciatori bianconeri in odore di addio.

Tra questo figurano sicuramente anche Filip Kostic e Juan Cabal che, dunque, svuoteranno l’armadietto della Continassa in estate: lo conferma in queste ore ‘Sportmediaset’, secondo cui proprio Spalletti avrebbe già dato l’ok alla cessione dell’esterno serbo e del 25enne colombiano.

Nell’ultimo periodo i due giocatori non sono quasi mai stati impiegati e a questo punto appare scontata una loro cessione in estate: la Juve ha altri piani per coprire il ruolo di esterno mancino e la bocciatura definitiva da parte di Spalletti apre a nuovi scenari.