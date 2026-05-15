Rinnovo de Vrij: colloqui in corso con l’Inter | CM

Il contratto dell’olandese scade il prossimo 30 giugno

Potrebbe essere ancora all’Inter il futuro prossimo di Stefan de Vrij. Condizionale d’obbligo visto che non siamo nella sua testa, ma secondo quanto appurato da Calciomercato.it, il suo agente Pastorello e il club nerazzurro stanno discutendo della possibilità di un rinnovo. Ovviamente annuale, come quello firmato alla fine della passata stagione.

Ad Appiano dal 2018, con 9 titoli messi in bacheca, De Vrij è uno dei due ‘senatori’ che l’Inter manterrebbe anche nella rosa 2026/2027. L’altro è Mkhitaryan, ma nel caso dell’armeno va attesa la sua decisione su un eventuale ritiro o meno dal calcio giocato.

Qualora optasse per continuare a giocare almeno un altro anno, Marotta e Ausilio cercherebbero un accordo per andare avanti insieme fino al 2027. L’ex Roma è molto stimato sia da Chivu che da Kolarov: quest’ultimo è stato suo compagno in giallorosso.

Fino a un paio di mesi fa, in verità, l’Inter era aperta pure al prolungamento per un altro anno di Yann Sommer. Poi il club ha fatto parziale – ma che può diventare definitiva – retromarcia, non ritenendo l’elvetico il profilo ideale per il ruolo di vice. Anche Sommer stesso vorrebbe continuare ad essere un protagonista, anche altrove se non sarà più possibile a Milano.

L’intenzione della dirigenza, comunque, è quella di prendere un portiere italiano: un secondo qualora Martinez venisse promosso a titolare con l’abbandono della pista Vicario, per il quale il Tottenham ha sparato 25 milioni rimandando ogni discorso al termine della stagione. Come vice, l’Inter ha fatto dei sondaggi per Provedel della Lazio e Falcone del Lecce.