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‘Dateci Cambiaso’: Marotta e il clamoroso scambio con la Juve

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La provocatoria (ma non troppo) richiesta del presidente dell’Inter

Cambiaso è stimato da Spalletti, ma per la Juve non è incedibile. I bianconeri sono pronti a cederlo, meglio se all’estero, dinanzi a un’offerta convincente. Il jolly ligure ha un buon mercato in Premier, anche se sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto club di media fascia. Non il Manchester City di turno, che nel gennaio 2025 effettuò soltanto un sondaggio.

Grafica Marotta Cambiaso
‘Dateci Cambiaso’: Marotta e il clamoroso scambio con la Juve (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

La Juve, ripetiamo, preferirebbe venderlo al di fuori dell’Italia, ma non si può escludere un accordo in Serie A. Del resto qui da noi il classe 2000 è apprezzato da almeno tre club: il Como, che per la lista UEFA avrà bisogno di calciatori italiani, il Milan e l’Inter.

I nerazzurri provarono a prenderlo quando era ancora al Genoa, ma appena mollarono un po’ la presa, la Juventus si inserì e chiuse l’operazione.

Stando a Interlive.it, Cambiaso è il nome che – provocatoriamente ma non troppo – Beppe Marotta avrebbe chiesto alla Juve in risposta all’interesse per Davide Frattesi, il quale ha una valutazione simile (intorno ai 30 milioni). Un qualcosa del tipo ‘Dateci Cambiaso in cambio’. Comolli e soci, però, non hanno dato apertura: per Cambiaso soldi o nulla.

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