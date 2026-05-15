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La Juve ha deciso, Yildiz via per 100 milioni: i dettagli

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Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro del numero 10 della Juve: ecco le ultimissime.

Lo scorso 7 febbraio ha ufficialmente rinnovato con la Juventus fino al 2030 con un importante adeguamento dell’ingaggio che ammonta ora a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma la permanenza di Kenan Yildiz a Torino non appare per nulla scontata. E da Madrid, proprio in tal senso, arrivano pessime notizie per i sostenitori della Vecchia Signora.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Yildiz
Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Il Real, infatti, avrebbe deciso di fare un investimento importante in estate dopo gli ultimi deludenti risultati e proprio il numero 10 della Juve sarebbe in cima alla lista dei desideri del presidente Florentino Perez: a Torino non hanno intenzione di privarsi del classe 2005 ma – secondo quanto evidenziato in queste ore da “QS” – la situazione potrebbe cambiare di colpo in caso di proposte indecenti, da circa 100 milioni di euro.

Juve concentratissima sul campo e sul delicato impegno contro una rivale storica come la Fiorentina, ma anche la situazione Yildiz-Real Madrid va monitorata con grandissima attenzione.

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